Иномарка протаранила несколько авто на Красном проспекте в Новосибирске

Массовая авария произошла в центре Новосибирска. Автомобиль BMW протаранил несколько машин. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.
После аварии иномарка перевернулась и загорелась. На кадрах видны сильно поврежденные в результате столкновения автомобили. На месте работают спасатели.
По данным Telegram-канала «ЧП Новосибирск», участниками ДТП стали минимум семь машин. Авария произошла на Красном проспекте у станции метро «Гагаринская».
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