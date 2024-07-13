Иномарка протаранила несколько авто на Красном проспекте в Новосибирске

Видео 360.ru: BMW протаранил несколько машин в центре Новосибирска

Массовая авария произошла в центре Новосибирска. Автомобиль BMW протаранил несколько машин. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

После аварии иномарка перевернулась и загорелась. На кадрах видны сильно поврежденные в результате столкновения автомобили. На месте работают спасатели.

По данным Telegram-канала «ЧП Новосибирск», участниками ДТП стали минимум семь машин. Авария произошла на Красном проспекте у станции метро «Гагаринская».

Утром 13 июля автомобиль Renault столкнулся с машиной-кроссовером и автобусом на Варшавском шоссе в Москве. Один человек пострадал.

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