Момент смертельной аварии с мусоровозом в Подмосковье попал на видео

Мусоровоз задавил женщину во дворе дома в Павловском Посаде

Женщина погибла под колесами грузовика-мусоровоза в Павловском Посаде. Момент смертельного ДТП попал на видео, ролик разместила пресс-служба полиции Подмосковья в официальном Telegram-канале .

Предварительно стало известно, что водитель, 40-летний мужчина, двигался на грузовике задним ходом и наехал на прохожую, жительницу одного из домов на улице Кирова.

В результате 59-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Прибывшие на место происшествия медики смогли только констатировать ее смерть.

Полиция начала проверку. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее смертельное ДТП произошло в Домодедове. Источник 360.ru сообщал, что иномарка выехала на встречную полосу и влетела в автобус.