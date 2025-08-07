Момент смертельного ДТП с каршерингом в Красном Селе сняли на видео

Момент смертельной аварии с каршеринговым автомобилем в Петербурге попал на видео. Запись опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В четверг, 7 августа, около 05:33 35-летний водитель за рулем Kia Rio не справился с управлением и протаранил автобусную остановку с людьми на проспекте Ленина.

«В результате ДТП женщина 1985 года рождения скончалась на месте происшествия, вторая — 1954 года рождения — госпитализирована в тяжелом состоянии», — уточнили в МВД.

Водитель попытался сбежать с места аварии, но полицейские быстро его поймали и привезли в участок. По факту ДТП полицейским следствием возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как сообщили очевидцы, водитель был пьян. Скрыть с места ДТП у него не получилось из-за проблем с ногой.