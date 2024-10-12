Момент расстрела машины с полицейскими в Ингушетии попал на видео

Появилось видео расстрела машины с полицейскими в Магасе

Неизвестные расстреляли автомобиль с полицейскими в городе Магасе Республики Ингушетия. В распоряжении 360.ru появилось видео момента стрельбы по машине.

На кадрах к припаркованной машине подъехал автомобиль, потом началась стрельба практически в упор. ЧП произошло на участке рядом с федеральной трассой «Кавказ».

В результате нападения погибли три человека, в том числе сотрудник полиции, по некоторым данным — заместитель руководителя Центра «Э» и представитель патрульно-постовой службы Магаса.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 12 октября запросил доклад по расследованию преступления. Ход разбирательства находится на контроле в центральном аппарате СК.