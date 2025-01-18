Момент падения Range Rover в Фонтанку в Санкт-Петербурге попал на видео

Протаранивший ограждение набережной Фонтанки и упавший в воду внедорожник в Санкт-Петербурге пытался скрыться от преследовавшего его экипажа Госавтоинспекции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, опубликовавшая в Telegram-канале видео с моментом аварии.

Она пояснила, что правоохранители заметили Range Rover, который двигался с превышением скорости, и потребовали от водителя остановиться. Владелец иномарки это проигнорировал и только увеличил скорость, чтобы уйти от погони.

После выезда на набережную водитель не справился с управлением, машина пробила ограждение и вылетела в воду.

Один из сотрудников полиции спустился вниз и при помощи спасательного троса вытащил из реки находившегося за рулем авто и двух его пассажиров. Намокших в ходе внепланового купания в январской воде передали врачам.

Правоохранители установили, что водитель внедорожника сел за руль в пьяном состоянии. Против него завели несколько административных дел.

Ранее об упавшем в Фонтанку автомобиле Range Rover с пассажирами сообщила пресс-служба МЧС. В ведомстве заявили, что после госпитализации водителя и двух пассажиров пострадавшую машину вытащили из воды при помощи автокрана.