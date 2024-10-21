Легковушка пробила ограждение и упала в Москва-реку на набережной Тараса Шевченко

Машина вылетела за ограждение и упала в реку на набережной Тараса Шевченко

Легковой автомобиль, в салоне которого было три человека, пробил ограждение на набережной Тараса Шевченко в Москве и улетел в реку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

ДТП произошло около 02:00. По предварительной информации, за рулем была девушка, и она не справилась с управлением, на скорости пробив железный забор и улетев в Москву-реку. Очевидцы аварии вызвали спасателей. В итоге всех пострадавших удалось вытащить из воды, двух из них отправили в больницу.

В районе ЧП сейчас перекрыта одна полоса движения. Сотрудники МЧС при помощи пожарного крана поднимают авто на берег.

Накануне, 20 октября, на 175-м километре дороги А-107 в Домодедове произошла смертельная авария. Lada выехала на встречку и врезалась в грузовик Scania. Машина разлетелась на куски, пять человек погибли.