Момент начала смертельной аварии на трассе М-2 сняли на видео

Снесшая четыре грузовика и семь легковых автомобилей фура чуть не врезалась в проехавший по выделенной полосе автобус. Это следует из кадров с началом аварии, которые опубликовал Telegram-канал Mash.

На опубликованных кадрах автобус успел проехать за две секунды до момента, как большегруз, сметая на своем пути легковушки и грузовики, выехал на выделенную полосу. Также во время пролета фура только краем задела одну из иномарок. Водитель и пассажир не сильно пострадавшей машины после массового столкновения вышли из салона.

По данным подмосковного главка МВД, в аварии погибли три человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести. В результате массового столкновения у большей части легковушек снесло передние части.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов у снесшего машины грузовика.