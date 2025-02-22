Два человека погибли в ДТП с автобусом в Пермском крае

Два человека погибли и четыре пострадали на трассе Оса — Чернушка при столкновении автобуса Simaz и автомобиля Lada Largus. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Предварительно, водитель не уступил дорогу автобусу, проезжая нерегулируемый перекресток по второстепенной дороге. Общественный транспорт двигался по главной трассе Кукуштан — Чайковский.

«В результате ДТП погиб водитель и 34-летний пассажир легкового автомобиля. Кроме того, четыре пассажира Lada госпитализированы в медицинское учреждение», — уточнили в МВД.

В связи с аварией проводится проверка, в ходе которой выясняются все детали случившегося.

Ранее в Тюмени на перекрестке улиц Республики и Тульской произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Kia и легковушки Mazda. В автобусе находились 44 школьника, которые возвращались после посещения Тюменского театра кукол домой.