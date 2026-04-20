Молодой россиянин сорвался с высоты на Пхукете и погиб

Khaosod: на Пхукете 22-летний россиянин умер после падения с высоты

На острове Пхукет в Таиланде погиб 22-летний гражданин России после падения с большой высоты в одном из кондоминиумов района Вичит. Об этом сообщила газета Khaosod .

Очевидцы сообщили о случившемся в полицию 20 апреля в 17:15. Прибывшие на место сотрудники нашли молодого мужчину без сознания на площадке перед многоэтажным зданием. У него были тяжелые травмы, характерные для падения с высоты.

Спасатели попытались реанимировать пострадавшего, после чего доставили его в больницу Bangkok Siriroj Phuket. Спустя некоторое время мужчина умер, несмотря на усилия врачей.

Полиция района Вичит начала проверку обстоятельств его гибели. Правоохранители также направили материалы в отдел судебно-медицинской экспертизы при больнице Vachira Phuket для проведения вскрытия.

Ранее 22-летний российский пауэрлифтер Александр Пожидаев стал жертвой дорожной аварии в Паттайе. Он получил множественные переломы и черепно-мозговую травму.