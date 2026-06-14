Молодой россиянин погиб в ДТП с поездом под Хабаровском

Lexus попал под поезд на железнодорожном переезде под Хабаровском

Поезд на полной скорости снес внедорожник Lexus на путях в Хабаровском крае. О деталях происшествия в телеграм-канале сообщила местная госавтоинспекция.

Водитель Lexus попытался проскочить железнодорожный переезд на красный свет, но не рассчитал время. Иномарка выехала на пути прямо перед приближающимся составом.

Машинист поезда затормозить не успел. Шансов выжить у виновника аварии практически не было. Удар оказался настолько сильным, что автомобилист скончался на месте до приезда скорой помощи.

Пострадали и трое пассажиров внедорожника. Их пришлось госпитализировать, люди получили травмы различных степеней тяжести.

На месте ДТП работают оперативные структуры. Выяснять все детали происшествия будет полиция.

Ранее на Кубани легковушка столкнулась с пассажирским поездом, водитель погиб.