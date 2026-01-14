Сбитая на «зебре» студентка из Екатеринбурга умерла после семи месяцев комы

Екатеринбургские врачи не спасли 19-летнюю студентку Уральского государственного экономического университета, впавшую в кому после наезда иномарки на переходе в начале июля прошлого года. Об этом сообщил сайт ural.kp.ru со ссылкой на мать и бабушку девушки.

Собеседницы журналистов заявили, что у девушки не выдержало сердце — она скончалась 31 декабря.

Мать добавила, что смерть стала для всех неожиданной, так как дочь шла на поправку. По ее словам, студентка находилась в состоянии бодрствующей комы, то есть девушка не могла говорить и двигаться. Но постепенно мышечная память возвращалась, и в один из дней студентка взяла мать за руку.

«31 декабря в 19:00 у нее остановилось сердечко. Прощание состоялось 6 января, — рассказала бабушка девушки.

ДТП, после которого она попала в больницу, произошло 2 июня прошлого года. Управлявшая автомобилем Kia Rio молодая девушка не заметила запрещающий сигнал светофора и выехала на пешеходный переход, где сбила студентку.

В сентябре следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

