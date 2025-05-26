Молодой человек с ножом пытался проникнуть в детский сад в Татарстане

В Казани задержали мужчину, который пытался проникнуть в детский сад с ножом

Вооруженный ножом житель Казани пытался попасть на территорию одного из детских садов города. Об этом сообщил источник ТАСС в пресс-службе МВД по Татарстану.

По данным ведомства, находившиеся неподалеку от дошкольного учреждения родители заметили мужчину, который, держа в руках нож, хотел зайти в здание детского сада. Они задержали его и вызвали полицию.

Никто не пострадал. Прибывшие на место ЧП сотрудники отдела полиции «Гагаринский» увезли 18-летнего молодого человека для сдачи освидетельствования на состояние опьянения.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

На прошлой неделе на территории детского сада «Василек» в Домодедове упали обломки сбитого в Подмосковье беспилотника. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.