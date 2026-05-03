Молодой человек погиб в ДТП на трассе под Иркутском

Жуткая авария произошла на 14-м километре Байкальского тракта. В результате ДТП погиб человек: 22-летний водитель потерял контроль над машиной, и она вылетела в кювет. Подробности сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

«В итоге парень скончался. Еще три пассажира сейчас в больнице. Мои соболезнования близким погибшего, а тем, кто сейчас на лечении, скорейшего выздоровления», — написал он.

Губернатор добавил: в эти выходные произошло несколько серьезных аварий, в которых пострадали люди.

На объездной дороге в Ново-Ленино 1 мая 75-летний водитель автомобиля Honda Partner столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находился 37-летний мужчина. В результате аварии мотоциклист получил травмы.

Накануне в Братске 15-летняя девочка на мотороллере потеряла управление, врезалась в деревянный забор, и транспортное средство опрокинулось. Подросток получила травмы.

Ранее два человека погибли в перевернувшейся иномарке под Иркутском.