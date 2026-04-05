Два человека погибли в перевернувшейся иномарке под Иркутском

В Иркутском районе в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.

Утром 33-летний мужчина на Toyota Allex ехал по дороге, ведущей к деревне Черемушки из Ревякина, потерял контроль над машиной, съехал с трассы и перевернулся.

«Двое мужчин от полученных травм скончались на месте. Водитель и пассажир доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — уточнили в пресс-службе.

Ранее водитель каршеринга в Петербурге сбил на переходе двух девочек шести и семи лет. Младшая позже умерла от полученных травм. Вторая сейчас в состоянии средней тяжести.