Два человека погибли в перевернувшейся иномарке под Иркутском
В Иркутском районе в ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области.
Утром 33-летний мужчина на Toyota Allex ехал по дороге, ведущей к деревне Черемушки из Ревякина, потерял контроль над машиной, съехал с трассы и перевернулся.
«Двое мужчин от полученных травм скончались на месте. Водитель и пассажир доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи», — уточнили в пресс-службе.
