Молодая мать лишилась верхней губы после нападения бродячего пса в Саратове

В Саратове молодая мать лишилась верхней губы после нападения бродячей собаки. Однако животное до сих пор свободно бродит по двору, хотя инцидент произошел уже три дня назад, сообщила Baza .

По данным Telegram-канала, 27-летняя Анжелика гуляла с собакой на Степной улице, когда на нее внезапно напал бездомный пес и укусил за лицо. Девушка сразу же отправилась в больницу.

Врачи сказали, что верхнюю губу невозможно пришить, и теперь ей нужна пластическая операция. Также ей назначили курс вакцинации от бешенства. Дома ее ждет пятимесячная дочь, за которой ухаживает отец.

«По словам Анжелики, собака уже нападала на жителей соседнего подъезда. После инцидента она сразу написала заявление в полицию, но, по ее словам, реакции не последовало», — уточнили журналисты.

Глава администрации Ленинского района обещал матери пострадавшей найти собаку. Но, как говорят местные жители, пес все еще бродит по двору.

Ранее сбежавший от хозяина алабай набросился на прохожую. Он разодрал ей лицо и откусил пальцы. В следственном комитете возбудили уголовное дело.