Молния ударила в людей в парке «Патриот» в Подмосковье

РЕН ТВ: четыре человека пострадали при ударе молнии в парке «Патриот»

Фото: РИА «Новости»

Четыре человека пострадали из-за удара молнии в парке «Патриот» в Подмосковье. Как сообщил источник РЕН ТВ, двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии.

«У женщины зафиксировали гипертонический криз средней тяжести», — написали авторы публикации.

О состоянии еще одного пострадавшего пока ничего неизвестно. ЧП произошло перед Главным храмом ВС России, сообщил RT. Официальной информации нет.

Синоптики предупреждали о ливнях с грозами в Москве и области 28 июля. Столичные спасатели отмечали, что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Сотрудники МЧС призывали жителей быть осторожными.

Ранее молния убила подростка под Владимиром. Еще четверо ребят пострадали.

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