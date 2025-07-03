Петербургскую дамбу закрыли из-за риска наводнения

В Санкт-Петербурге закрыли дамбу для предотвращения возможного наводнения. Об этом сообщила на своем сайте Дирекция комплекса защитных сооружений.

Решение приняли на основании прогноза гидрологической и метеорологической обстановки. В ночь на 4 июля в восточной части Финского залива ожидается западный ветер со скоростью 25-28 метров в секунду, а высота волн может достичь до двух и двух с половиной метров. Кроме того, уровень воды в устье реки Невы может повыситься до критериев наводнения. Начиная с 05:00 объявлено штормовое предупреждение.

«Для предотвращения морского нагонного наводнения, по распоряжению ЦУКС МЧС, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Движение затворов на закрытие начато в 21:00 по московскому времени 3 июля 2025 года», — говорится в сообщении.

В дирекции уточнили, что доступ воды со стороны Финского залива к голоду полностью остановили. Также прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Ранее главный петербургский синоптик Александр Колесов заявил, что в городе ожидается наводнение высотой до 190 сантиметров.