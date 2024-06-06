Итальянские лыжники погибли, сорвавшись с любимой вершины

Члены сборной Италии по горнолыжному спорту Жан Даниэль Пессион и его подруга Элиза Арлиан погибли в Альпах, упав с высоты более 700 метров. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс» .

Молодые спортсмены занимались скоростным спуском на лыжах, но не справились и упали с горы Цербион в долине Аоста в Италии. Спасательная операция заняла около полутора суток. Поиски вели с вертолета. Останки пары нашли благодаря сигналу мобильного телефона, который проработал все это время.

«Они были почти на вершине, всего в шаге от нее, когда внезапно их предала гора, которую они так любили. Когда их нашли, они все еще были связаны вместе, как в последних объятиях», — рассказали близкие Пессиона и Арлиан.

Гибель спортсменов подтвердила Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI).

Семь лет назад в горах Монблана погиб российский лыжник. Спасатели нашли его тело на леднике горного массива.