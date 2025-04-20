«Могли накачать наркотиками». В Сочи при странных обстоятельствах умерла 22-летняя туристка

Kp.ru: полуживую пермячку нашли на дороге в Сочи после прогулок с местным парнем

По слова родителей, Людмила перестала выходить на связь 12 апреля, раньше за ней такого не водилось. На ее телефоне была установлена программа отслеживания местонахождения, и ее последняя геометка высветилась в больнице в Адлерском районе Сочи. Мать девушки выяснила, что ее дочь госпитализирована в тяжелом состоянии, лежит в реанимации без сознания.

Девушка поехала на отдых одна, но в Сочи познакомилась с местным жителем. Последние дни перед пропажей их постоянно видели вместе, парень помогал туристке ориентироваться в городе.

После публикации истории Людмилы в соцсетях появилось сообщение, в котором прояснилось, как она попала в больницу.

«В минувшие выходные вечером в Сириусе неравнодушные прохожие спасли женщину, которую бросил мужчина. По словам очевидцев, он сначала волочил ее за собой, а затем убежал, оставив ее на дороге в беспомощном состоянии. <…> Очевидцы предполагают, что женщину могли накачать наркотиками», — говорилось в посте с видеороликом, где молодая девушка лежит посреди тротуара. Это была Людмила.

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но 17 апреля сердце Людмилы остановилось. Похороны состоялись 18 апреля.

Российский турист умер в самолете, летевшем в Египет. Причиной смерти мужчины стала астма, он начал задыхаться через час после вылета. Другие пассажиры и бортпроводники пытались ему помочь, но спасти туриста не удалось.