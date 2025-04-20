«Могли накачать наркотиками». В Сочи при странных обстоятельствах умерла 22-летняя туристка
Kp.ru: полуживую пермячку нашли на дороге в Сочи после прогулок с местным парнем
Приехавшая на отдых в Сочи 22-летняя пермячка Людмила Шилова скончалась при странных обстоятельствах. Следствие устанавливает обстоятельства гибели девушки, издание kp.ru опубликовало подробности произошедшего.
По слова родителей, Людмила перестала выходить на связь 12 апреля, раньше за ней такого не водилось. На ее телефоне была установлена программа отслеживания местонахождения, и ее последняя геометка высветилась в больнице в Адлерском районе Сочи. Мать девушки выяснила, что ее дочь госпитализирована в тяжелом состоянии, лежит в реанимации без сознания.
Девушка поехала на отдых одна, но в Сочи познакомилась с местным жителем. Последние дни перед пропажей их постоянно видели вместе, парень помогал туристке ориентироваться в городе.
После публикации истории Людмилы в соцсетях появилось сообщение, в котором прояснилось, как она попала в больницу.
«В минувшие выходные вечером в Сириусе неравнодушные прохожие спасли женщину, которую бросил мужчина. По словам очевидцев, он сначала волочил ее за собой, а затем убежал, оставив ее на дороге в беспомощном состоянии. <…> Очевидцы предполагают, что женщину могли накачать наркотиками», — говорилось в посте с видеороликом, где молодая девушка лежит посреди тротуара. Это была Людмила.
Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но 17 апреля сердце Людмилы остановилось. Похороны состоялись 18 апреля.
Российский турист умер в самолете, летевшем в Египет. Причиной смерти мужчины стала астма, он начал задыхаться через час после вылета. Другие пассажиры и бортпроводники пытались ему помочь, но спасти туриста не удалось.