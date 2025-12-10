«Мог развиться некроз». Блогер-косметолог изуродовала уфимке лицо
Жительница Уфы обвинила косметолога в том, что она испортила ей лицо
В Уфе известного косметолога-блогера обвинили в ошибке, изуродовавшей лицо клиентки. Пострадавшая Аделина рассказала 360.ru, что в августе отправилась на процедуру для омоложения лица, но вместо этого чуть не заработала некроз тканей.
«Я шла на процедуру ботокса, а она без моего ведома вколола в межбровье полимолочную кислоту, которую нельзя туда колоть, и нарушила вообще технику введения», — сообщила уфимка.
После этого у пациентки появились темные красно-серые пятна, онемела зона лба. Ей поставили диагноз — сосудистые осложнения.
«То есть ишемия, из которой в следствии мог бы развиться некроз через несколько дней буквально, если б я не начала вовремя лечение», — пояснила она.
Девушка до сих пор проходит лечение. Она отметила, что у нее очень долго сохранялись боли и не сходил отек.
«Сейчас остаточно беспокоит головокружение, но я, ну, не знаю, связано ли это или нет. Вот, возможно, на фоне еще морального состояния», — сказала Аделина.
Пострадавшая также добавила, что косметолог обвинила ее в мошенничестве и написала заявление в полицию.
«Первые две недели она мне платила деньги за лечение, после этого обвинила меня в мошенничестве, о том, что я вымогаю у нее деньги», — отметила она.
По словам пациентки, «никакого адекватного извинения не было». После процедуры косметолог ей сказала, что всего лишь повредила сосуд и через пару дней все пройдет.
Девушка собирается настаивать на привлечении блогера к уголовной ответственности.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан подтвердил 360.ru, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
Ранее от рук другого уфимского косметолога пострадала 46-летняя Светлана. После биоревитализации все лицо, шея и зона декольте покрыты рубцами. Оказалось, что у мастера не было лицензии на выполнение процедур.