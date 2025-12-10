«Мог развиться некроз». Блогер-косметолог изуродовала уфимке лицо

Жительница Уфы обвинила косметолога в том, что она испортила ей лицо

В Уфе известного косметолога-блогера обвинили в ошибке, изуродовавшей лицо клиентки. Пострадавшая Аделина рассказала 360.ru, что в августе отправилась на процедуру для омоложения лица, но вместо этого чуть не заработала некроз тканей.

«Я шла на процедуру ботокса, а она без моего ведома вколола в межбровье полимолочную кислоту, которую нельзя туда колоть, и нарушила вообще технику введения», — сообщила уфимка.

После этого у пациентки появились темные красно-серые пятна, онемела зона лба. Ей поставили диагноз — сосудистые осложнения.

«То есть ишемия, из которой в следствии мог бы развиться некроз через несколько дней буквально, если б я не начала вовремя лечение», — пояснила она.

Девушка до сих пор проходит лечение. Она отметила, что у нее очень долго сохранялись боли и не сходил отек.

«Сейчас остаточно беспокоит головокружение, но я, ну, не знаю, связано ли это или нет. Вот, возможно, на фоне еще морального состояния», — сказала Аделина.