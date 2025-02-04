Многомиллионную партию нелегальных вейпов и снюсов изъяли в Волгограде

Полицейские изъяли партию незаконных вейпов и снюсов общей стоимостью 36 миллионов рублей в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным следствия, предприниматель закупал продукцию без акцизов в других регионах, курьеры привозили ее в Волгоград, а он хранил ее на складе и продавал оптом через торговые точки. Всего у него изъяли более 46 тысяч единиц.

Против мужчины возбудили уголовное дело о незаконном сбыте товаров, подлежащих обязательной маркировке, в особо крупном размере. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Если суд признает злоумышленника виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за продажу детям вейпов, кальянов и табака будут штрафовать на сумму до двух миллионов рублей.