Многоквартирный дом загорелся в Красноярске

В одной из квартир жилого многоэтажного дома в Красноярске вспыхнул пожар. Об этом 360.ru сообщила пресс-служа МЧС по региону.

Пожар разгорелся в высотке на улице Борисова. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

«На месте пожара работают семь единиц техники и 22 человека. Предварительно, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, что пожар произошел на одном из верхних этажей. По словам очевидицы, спасатели уже потушили возгорание.

Ранее крупный пожар вспыхнул в многоэтажке в Калининграде. Огонь охватил квартиру на четвертом этаже и общий коридор на втором этаже. Сотрудники МЧС спасли 37 человек, в том числе двоих детей. Во время ликвидации пожара спасатели нашли тела трех жильцов.

UPD: Самостоятельно из многоэтажки в Красноярске эвакуировались 14 человек, включая трех детей. В результате ЧП никто не пострадал. Для тушения задействовали восемь спецмашин и 26 человек личного состава.