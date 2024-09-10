Многокилометровая пробка возникла на КАД после столкновения семи машин

Массовая авария на юге петербургской КАД собрала пробку в девять километров

Столкновение семи легковых автомобилей на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга привело к крупнейшему затору в районе Вантового моста. Как сообщило издание «Вечерний Петербург» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пробка растянулась на девять километров.

Авария с участие семи легковушек произошла около 08:30 во вторник, 10 сентября. В столкновении никто из водителей и пассажиров не пострадал. Но последствия на себе ощутили другие участники движения.

«К 09:00 протяженность затора в районе 58-го километра внутреннего кольца КАД составила девять километров», — уточнили в пресс-службе.

Собеседники журналистов пояснили, что, судя по камерам наблюдения, аварию спровоцировал водитель легковушки, ехавший по четвертой полосе. Резкое перестроение машины дезориентировало автомобилиста сзади. Он сбросил скорость, но продолжил движение.

Другие водители быстро отреагировать не успели. В результате «поезд» из столкнувшихся машин заблокировал четвертую, третью и частично вторую линию самого загруженного участка внутренней части Кольцевой автодороги.

Перевозивший детей восьми и 14 лет водитель протаранил дорожное ограждение на новгородском участке трассы М‑12 «Москва — Казань». В результате столкновения с отбойником сам автомобилист и его несовершеннолетние пассажиры получили травмы различной степени тяжести.