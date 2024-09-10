Три человека пострадали в ДТП в Нижегородской области

Легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение на трассе М‑12 «Москва — Казань» в Нижегородской области. В результате аварии пострадали три человека, сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на региональное УГИБДД России.

По предварительным данным, водитель за рулем легковушки не справился с управлением и наехал на отбойники на дороге.

Отмечается, что различные травмы в аварии получили сам водитель и дети 14 и 8 лет.