Три человека пострадали в ДТП в Нижегородской области

Легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение на трассе М‑12 «Москва — Казань» в Нижегородской области. В результате аварии пострадали три человека, сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на региональное УГИБДД России.
По предварительным данным, водитель за рулем легковушки не справился с управлением и наехал на отбойники на дороге.
Отмечается, что различные травмы в аварии получили сам водитель и дети 14 и 8 лет.
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