Многокилометровая пробка образовалась на МКАД из-за массовой аварии с грузовиками

Источник 360.ru: четыре фуры столкнулись на 18-м километре МКАД

Четыре грузовика столкнулись на 18-м километре МКАД в районе Капотня. Об этом сообщил источник 360.ru.

Один человек пострадал.

«Два перелома, осматривает скорая», — добавил источник.

На место аварии прибыли оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Столкновение автомобилей привело к затору на внешней стороне МКАД, сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта. По трем полосам из пяти перекрыли движение. Протяженность пробки достигает семи километров. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Несколько дней назад серьезная авария произошла в Подмосковье. На трассе в Солнечногорске перевернулся минивэн. В ДТП пострадали два человека, их госпитализировали.