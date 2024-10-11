Ангар загорелся на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru сообщил о пожаре в ангаре на северо-востоке Москвы

Нежилая постройка загорелась в московском районе Свиблово на северо-востоке города. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, площадь распространения огня составила 100 квадратных метров. Для тушения пламени на место прибыли пожарные.

По предварительным данным, ангар расположен на территории бывшей стоянки на побережье Яузы.

UPD. В пресс-службе МЧС уточнили, что пожар произошел в проезде Русанова. В металлическом неэксплуатируемом строении загорелся мусор. Сведений о пострадавших не поступало.