Многоэтажка рухнула в Турции, спасатели ищут выживших

АHaber: под завалами рухнувшего в Гебзе дома могут находиться 5 человек

Пятиэтажный дом рухнул в городе Гебзе в провинции Коджаэли, спасатели разбирают завалы и ищут выживших. Об этом сообщил телеканал АHaber .

Здание рухнуло в районе Гюзеллер города Гебзе. По данным канала, под завалами может находиться семья из пяти человек. Ситуацию прокомментировал мэр Гебзе Зиннур Бюйюкгез.

«По нашим данным, в здании проживают две семьи, всего семь человек. Пока неизвестно, сколько человек находится внутри», — отметил он.

Причину обрушения он не назвал. На место происшествия направили многочисленные спасательные бригады.

«Инцидент произошел совсем недавно, и мы пытаемся сопоставить данные по зданиям, которые мы собрали», — добавил мэр.

Ранее жительница Турции рассказала о землетрясении в Османгази. Она заявила, что подземные толчки были ощутимы на первом этаже. Несмотря на ЧП, в городе была спокойная обстановка, никто не паниковал.

Землетрясение магнитудой 3,7 зарегистрировали вечером 26 октября в Черном море. Сейсмоактивность ощутили жители Стамбула и соседних провинций.