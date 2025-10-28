«Ощущение, что дом качается». Очевидица рассказала о землетрясении в Турции

Жительница Турции: землетрясение в Османгази было длительным и сильным

Землетрясение в Турции было ощутимым, длительным и сильным. Об этом 360.ru рассказала жительница Османгази Дарья.

«Мы в Османгази. Толчки были ощутимы на первом этаже. Такое ощущение было, что дом качается. Муж турок говорит, что это было долго и сильно, хотя он привыкший», — отметила она.

Сейчас обстановка спокойная. Паники или пробок в районе не наблюдалось.

«На пароме едем до Стамбула. Пока ехали до парома, все спокойно было. Мне кажется, у местных уже иммунитет», — подчеркнула Дарья.

Вечером 26 октября в Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,7. Толчки ощутили жители Стамбула и соседних провинций.

Ночью 28 октября стало известно о землетрясении в Турции магнитудой 6,1 с эпицентром в Балыкесире. Обрушились три дома и магазин, обошлось без жертв, сообщил телеканал CNN Türk.