Многодетный отец заснул с болью в ухе и внезапно умер

В Британии мужчина заснул с болью в ухе и умер через три часа

Житель Великобритании пожаловался на боль в ухе и лег спать. Через несколько часов он скончался, врачи не смогли его спасти, сообщило The Mirror .

Трагическая история произошла с Питом Хайнсом в декабре 2022 года. По словам жены, муж лег спать, пожаловавшись на боль в ухе. Во сне он потерял сознание.

Медики оперативно доставили британца в больницу, где констатировали его смерть. Выяснилось, что у него был бактериальный менингококковый менингит. При этом воспалительном заболевании вокруг мозга и спинного мозга может скапливаться жидкость.

Супруги Хайнс познакомились в 2012 году, когда работали в компании Unilever. После свадьбы у них родилось двое детей, также с ними жил сын Пита.

Ранее стало известно о смерти племянника великого герцога Люксембурга Анри принца Фредерика. Молодой человек умер от редкого генетического заболевания, ему было 22 года.