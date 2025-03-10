Племянник великого герцога Люксембурга умер от редкого заболевания

Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года от генетической болезни

Племянник великого герцога Люксембурга Анри принц Фредерик скончался в возрасте 22 лет от редкого генетического заболевания. Об этом сообщили его родители, принц Роберт Люксембургский и Джулия, заявление опубликовал портал TMZ .

Они уточнили, что ребенок родился с редким митохондриальным заболеванием, связанным с мутациями гена POLG, однако диагноз ему поставили лишь в 14 лет.

«Вместе с женой мы хотим с очень тяжелым сердцем вам сообщить о кончине нашего сына, основателя и креативного директора POLG Foundation Фредерика», — говорится в заявлении.

Молодой принц скончался в субботу, предварительно попрощавшись с семьей 28 февраля.

По словам родителей, даже в последние дни Фредерик сохранял силу духа и проявлял заботу об окружающих.

У принца остались сестра Шарлотта и старший брат Александр.

Митохондриальная болезнь — заболевание, вызванное дисфункцией клеточных органелл — митохондрий.

Ранее ученые приблизились к созданию лекарств для лечения инсультов и ишемических болезней сердца.