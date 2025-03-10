Племянник великого герцога Люксембурга умер от редкого заболевания
Принц Люксембурга Фредерик умер в 22 года от генетической болезни
Племянник великого герцога Люксембурга Анри принц Фредерик скончался в возрасте 22 лет от редкого генетического заболевания. Об этом сообщили его родители, принц Роберт Люксембургский и Джулия, заявление опубликовал портал TMZ.
Они уточнили, что ребенок родился с редким митохондриальным заболеванием, связанным с мутациями гена POLG, однако диагноз ему поставили лишь в 14 лет.
«Вместе с женой мы хотим с очень тяжелым сердцем вам сообщить о кончине нашего сына, основателя и креативного директора POLG Foundation Фредерика», — говорится в заявлении.
Молодой принц скончался в субботу, предварительно попрощавшись с семьей 28 февраля.
По словам родителей, даже в последние дни Фредерик сохранял силу духа и проявлял заботу об окружающих.
У принца остались сестра Шарлотта и старший брат Александр.
Митохондриальная болезнь — заболевание, вызванное дисфункцией клеточных органелл — митохондрий.
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