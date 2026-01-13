Многодетную мать облили кислотой в Екатеринбурге. Кто заказал нападение?

Полиция Екатеринбурга начала проверку нападения с кислотой на многодетную мать

Ожоги лица и рук получила жительница Екатеринбурга после нападения неизвестного, плеснувшего в нее кислотой. Пострадавшая в комментарии Е1.RU рассказала, что все произошло в минувший понедельник, 12 января, когда она вышла из квартиры, чтобы отвести дочерей в детский сад.

По словам женщины, нападавший ждал ее на лестничной площадке. Сначала окликнул ее по имени, а когда жертва обернулась, плеснул в нее едкой жидкостью.

«Болит все. Пострадало лицо, руки, шея, спина, уши, меня перемотали всю», — рассказала о пережитом нападении екатеринбурженка.

Пострадавшая пояснила, что считает заказчиком нападения бывшего сожителя, с которым рассталась зимой прошлого года из-за побоев.

«Мы жили 17 лет, официально не расписаны, у нас четверо детей. Это не первое нападение. Угрозы и нападения продолжались», — заявила собеседница журналистов.

Бывший гражданский муж женщины заявил, что к нападению не причастен. По его словам, о произошедшем узнал от бывшей гражданской жены, когда отвозил старшего сына в школу. Он допустил, что случившееся действительно носило заказной характер из-за романтической связи возлюбленной с судимым по тяжким статьям женатым мужчиной.

«Жена этого рецидивиста поймала их на переписке, и после этого поступали угрозы ей, еще с осени», — пояснил бывший сожитель пострадавший.

Обвинения в свой адрес со стороны бывшей гражданской жены он объяснил желанием «отжать бизнес». По его словам, женщина делает это не первый раз, но инициированные проверки ничего не дали.

В пресс-службе городского управления МВД журналистам заявили, что начали проверку по факту нападения с кислотой на местную жительницу. Поиски исполнителя уже начали. По итогам правоохранители пообещали решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

