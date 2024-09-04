Многодетную беременную женщину задержали в Тюмени при покупке наркотиков

Правоохранители задержали в Тюмени многодетную беременную женщину. Горе-мать пыталась приобрести наркотики, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные судебного акта.

Установлено, что гражданка заказала в Сети запрещенные вещества массой 1,88 грамма. Через 10 минут злоумышленницу ждала встреча с полицейскими.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. Женщине назначили штраф в виде 10 тысяч рублей.

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