Многодетную беременную женщину задержали в Тюмени при покупке наркотиков
Правоохранители задержали в Тюмени многодетную беременную женщину. Горе-мать пыталась приобрести наркотики, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные судебного акта.
Установлено, что гражданка заказала в Сети запрещенные вещества массой 1,88 грамма. Через 10 минут злоумышленницу ждала встреча с полицейскими.
При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. Женщине назначили штраф в виде 10 тысяч рублей.
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