Многодетную беременную женщину задержали в Тюмени при покупке наркотиков

Правоохранители задержали в Тюмени многодетную беременную женщину. Горе-мать пыталась приобрести наркотики, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные судебного акта.

Установлено, что гражданка заказала в Сети запрещенные вещества массой 1,88 грамма. Через 10 минут злоумышленницу ждала встреча с полицейскими.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. Женщине назначили штраф в виде 10 тысяч рублей.