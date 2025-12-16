Многодетная мать рассказала о ситуации в подмосковной школе после резни

Напавшего на детей в школе в подмосковных Горках-2 подростка скрутили. Об этом 360.ru сообщила родительница учеников Екатерина.

«Со мной все в порядке, с моими детьми тоже. Детей вывели», — рассказала шокированная женщина.

По словам Екатерины, на месте ЧП работает скорая, информации о точном количестве пострадавших пока нет. Внутрь никого не пускают.

Собеседница 360.ru добавила, что директор учебного учреждения не отвечает на звонки.

Ранее стало известно, что во время резни в школе погиб ребенок. Ему было 11 лет, он скончался от ножевого ранения шеи. Пострадали еще как минимум трое. Ранение также получил охранник, пытавшийся остановить подростка.