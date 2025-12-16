Погибшему во время резни в подмосковной школе мальчику было 11 лет

Мальчику, который погиб сегодня в результате резни в школе в подмосковных Горках-2, было 11 лет. Он учился в четвертом классе, сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, мальчик, который скончался, получил ножевое ранение шеи. У охранника ранение бедра. Мужчину отвезли в одинцовскую больницу.

В подмосковном главке МВД подтвердили данные о ЧП. Информация о резне поступила в ведомство в девять часов утра.

«Учащийся школы ударил ножом охранника, распылил газовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение десятилетнему школьнику, который от полученного ранения скончался», — пояснили в пресс-службе.

Сотрудниками полиции и других правоохранительных органов нападавший задержан. Скоро его доставят в следственные органы.