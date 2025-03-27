«Многие к ней обращались». Педиатр из Татарстана погибла в затонувшем батискафе в Хургаде

В результате крушения батискафа «Синдбад» в Египте погибла врач-педиатр, заведующая больницей из Татарстана Кристина Валиуллина. Об этом 360.ru сообщила ее знакомая Альфия.

Погибшая Валиуллина работала в больнице в поселке Уруссу в Татарстане.

«Мы в больнице лежали с ребенком, она там заведующей была. Она нас лечила, очень хороший врач, многие в поселке к ней обращались и были довольны. Узнала о ситуации, когда пришла с работы», — сказала Альфия.

Telegram-канал Shot уточнил, что вместе с 38-летней Кристиной погиб ее муж, 40-летний Равиль, который работал анестезиологом.

В больницу пара устроилась в один день — 23 июля 2012 года. Семья часто путешествовала, несколько лет назад взрослые и их двое детей отдыхали в Турции и ОАЭ. В Египет семья прилетела отдохнуть 21 марта, разместилась в отеле Mirage Bay. Вместе с ними на борту были дочки 10 и 15 лет, они выжили и находятся в больнице.

По предварительным данным, причиной крушения стал удар субмарины о коралловые рифы в одном километре от берега в Хургаде.