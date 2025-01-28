«Мы создаем и строим для всех гостей различные интересные пространства для отдыха, однако именно поведение гостей иногда бывает недостойным. Мне жаль», — прокомментировал бизнесмен ситуацию в беседе с агентством.

Он предложил отнестись к произошедшему с иронией и добавил, что после этого воду в бассейне дезинфицировали.

Скандал вспыхнул после того, как откровенное видео появилось в соцсетях. Предавшаяся любовным утехам пара не обращала никакого внимания на свидетелей. При этом в комментариях после этого жители и гости Саратова выразили сомнение, что плавать в бассейне безопасно. В самом комплексе на это ответили, что вода проходит дезинфекцию раз в три часа.