Бассейн остался чистым. Саратовский курорт «Хвалынь» оправдался за публичный секс гостей

Популярный саратовский горнолыжный курорт «Хвалынь» оказался в центре скандала после появления в соцсетях пикантного видео. На нем пара гостей парка отдыха занялась сексом в открытом три месяца назад прозрачном бассейне, сообщил Telegram-канал Shot.

Свидетелями сцены стали другие постояльцы. Предавшуюся страсти пару возможные взгляды не смущали.

Посмотревшие ролик жители и гости Саратова выразили сомнения, что посещать бассейн после подобного безопасно для здоровья. Представители самого курорта заверили, что бояться нечего.

«Химический состав воды мониторится ежесекундно, раз в три часа вода проходит полный цикл очистки и дезинфекции. Какими бы явными или скрытыми ни были шалости наших гостей, бассейн всегда остается чистым, безопасным и комфортным для всех посетителей», — ответили в «Хвалынских термах».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил жестче наказывать туристов за интим на пляже. По мнению парламентария, к ответственности также необходимо привлекать и нудистов.