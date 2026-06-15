Младенец впал в кому после чая с вербеной на севере Италии

В Италии медики спасли младенца от тяжелой интоксикации спустя 12 дней после рождения. Новорожденный впал в кому, отравившись травяным чаем с вербеной, сообщило издание Today.it .

На севере Италии в городе Реджо-Эмилия пара азиатского происхождения доставила младенца в педиатрическое отделение неотложной помощи. По их словам, у ребенка снизился вес, он отказывался от кормления.

Клиническая картина быстро ухудшалась. У ребенка развилась дыхательная недостаточность, затем он впал в кому. Врачи экстренно отправили его в отделение интенсивной терапии, где интубировали и подключили к искусственной вентиляции легких.

Медики исключили наиболее частные неонатальные заболевания и обратили внимание на нетипичность симптомов. Когда смогли поговорить с родителями, выяснили, что они поили новорожденного травяным чаем на основе сушеной вербены.

На родине пары это растение используют в качестве успокоительного средства. Токсикологи выяснили, что в чае содержались природные токсичные вещества — тропановые алкалоиды, которые могут вызвать дыхательную блокаду и отключить жизненно важные функции организма.

Медики спасли ребенка. Младенца уже выписали и он вернулся домой.

Ранее подмосковные врачи помогли женщине на 32-й неделе беременности родить двойню.