«Ребенок тысячелетия» из Китая внезапно умер в 25 лет

Жительница Китая Цяньцянь, которая родилась в ночь на 1 января 2000 года и получила известность как «ребенок тысячелетия», внезапно умерла в возрасте 25 лет. Об этом сообщило издание Global Times.
«По данным медицинской экспертизы, причиной смерти Цяньцянь стала внезапная остановка сердца», — указали в материале.
О смерти девушки рассказала ее мать. В социальных сетях женщина опубликовала некролог о дочери. Новость она подкрепила фотографией одной из местных газет, посвятившей статью истории необычного появления девушки на свет. Она родилась ровно за минуту до наступления 2000 года, и ее назвали «ребенком тысячелетия». Новорожденной дали имя Цяньцянь. В переводе с китайского языка «цянь» означает «тысячелетие».
Пленный рассказал, как натовское оружие пропало по пути на Украину
Появилось видео с места стрельбы у ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном
«Сделал больше, чем любой». Трамп заявил о своей невероятной эффективности за 2 месяца
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 28 марта
Подмосковные строители восстановят больницу в поселке Тельманово в ДНР
Чемпионат России по мас-рестлингу пройдет в Люберцах 29–30 марта
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте