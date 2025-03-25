«Ребенок тысячелетия» из Китая внезапно умер в 25 лет

Жительница Китая Цяньцянь, которая родилась в ночь на 1 января 2000 года и получила известность как «ребенок тысячелетия», внезапно умерла в возрасте 25 лет. Об этом сообщило издание Global Times .

«По данным медицинской экспертизы, причиной смерти Цяньцянь стала внезапная остановка сердца», — указали в материале.

О смерти девушки рассказала ее мать. В социальных сетях женщина опубликовала некролог о дочери. Новость она подкрепила фотографией одной из местных газет, посвятившей статью истории необычного появления девушки на свет. Она родилась ровно за минуту до наступления 2000 года, и ее назвали «ребенком тысячелетия». Новорожденной дали имя Цяньцянь. В переводе с китайского языка «цянь» означает «тысячелетие».