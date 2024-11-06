Годовалая девочка умерла в Москве из-за кусочка сыра

Shot: в Москве годовалый ребенок подавился сыром и умер на глазах у матери

В Москве мать не смогла спасти свою годовалую дочь, которая подавилась кусочком сыра. Подробностями происшествия поделился Telegram-канал Shot.

По данным издания, 5 ноября москвичка находилась с маленькой дочкой на кухне и готовила обед. В какой-то момент мать решила дать девочке кусочек сыра, однако та подавилась и стала задыхаться.

Женщина стала самостоятельно извлекать еду, однако у нее не получилось. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Ранее во время отдыха в столичном торговом центре «Саларис» двухлетний ребенок подавился едой. Родители не смогли ему помочь, на место выехали врачи, но мальчик умер до их приезда.

В Санкт-Петербурге трехлетний ребенок скончался из-за проглоченных им магнитов. Следователи возбудили уголовное дело.