Младенец упал между перроном и электричкой на станции в Ленобласти

Маленький мальчик выпал из коляски между электричкой и перроном станции Саблино в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщило издание «Фонтанка» .

Журналисты сообщили, что одна из пассажирок, садившаяся в пригородный поезд из области в Санкт-Петербург, уронила из коляски младенца. Ребенок оказался в промежутке между платформой и вагоном.

Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали. На данный момент он находится в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Сотрудники транспортной прокуратуры взяли его расследование на контроль.

На прошлой неделе в центре Москве дерево упало на коляску с ребенком. ЧП произошло в районе дома 17 в Большом Рогожском переулке.