Младенец погиб под колесами культиватора при падении из трактора в Бурятии

Ребенок погиб под колесами культиватора, выпав из кабины трактора в Бурятии. Как сообщил 360.ru осведомленный источник, мальчика взял покататься в кабину водитель трактора по просьбе его отца.

По словам собеседника, отец с двухлетним ребенком находился на поле во время вспашки. Увидев трактор мальчик потребовал, чтобы его пустили в кабину. Тогда отец договорился, что водитель сельскохозяйственной техники прокатит сына.



Источник подчеркнул, что родитель собирался ехать за трактором, чтобы последить за ребенком, но не успел. Когда он догнал транспорт, водитель ему объяснил, что мальчик выпал из заднего окна и упал под культиватор.

По данным источника 360.ru, родители не планируют писать заявление в правоохранительные органы на тракториста. В случае судебного разбирательства они планируют попросить судью не ужесточать наказание.

«Потому что человек просто хотел прокатить ребенка, а получилась страшная трагедия. <…> Он человек в возрасте, еще и инвалид. Пускай живет и радуется, чем он будет сидеть и убиваться», — добавил собеседник 360.ru.

По данным агентства «Восток-Телеинформ», ребенок погиб около села Белоозерск Джидинского района. Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В пресс-службе республиканской прокуратуры уточнили, что районное ведомство проконтролирует расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.