Младенец и двое взрослых погибли в ДТП под Нижним Новгородом

МВД: в Нижегородской области в ДТП погибли три человека, еще трое пострадали

Три человека, в том числе младенец, погибли, еще трое пострадали при столкновении двух машин в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла недалеко от деревни Корниловка в Навашинском районе. По предварительным данным, водитель Lada не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Hyundai.

«В результате ДТП погибли три пассажира Lada — мужчина, женщина и двухмесячный ребенок», — уточнили в МВД.

Водитель отечественного автомобиля, а также водитель и пассажирка Hyundai пострадали.

Ранее на северо-востоке Москвы столкнулись такси и поливомоечная машина. Пострадали два человека. К месту происшествия отправили санитарный вертолет МАЦ. Одного из водителей доставили в городскую клиническую больницу № 36.