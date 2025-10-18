Туалетные ершики и «святая вода». Мизулина рассказала о новом дурном тренде среди школьников в TikTok

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о появлении в TikTok нового тренда среди подростков, который, может оскорблять чувства верующих. Об этом она написала в Telegram-канале .

По словам Мизулиной, школьники в роликах берут туалетный ершик, опускают его в унитаз, после чего размахивают им над головами сверстников под музыку со словами «Христос Воскресе». Видео, как утверждает она, в основном снимают ученики пятых-шестых классов.

Мизулина подчеркнула, что такие действия являются «прямым оскорблением чувств верующих» и могут подпадать под административную ответственность. Она также добавила, что в некоторых школах уже произошли конфликты из-за подобных видео.

По мнению главы Лиги безопасного интернета, тренд — «очередной элемент системной работы по дискредитации Русской православной церкви», в которую, как она считает, пытаются вовлечь детей.

Ранее Мосгорсуд утвердил решение Лефортовского суда Москвы, частично удовлетворившего иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*.

Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.