Мизулина обратится в СК из-за избиения школьницы в Люберцах

В Люберцах ученики гимназии избили сверстницу, сняв издевательства на камеру. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале , что попросит Следственный комитет России провести проверку по этому факту.

«Подростки устроили самосуд в отношении ученицы 9-го класса: сначала заставили встать на колени и извиниться, после чего избили и потребовали снять одежду», — написала Мизулина.

Подростки сняли издевательства над школьницей на видео, распространив позже кадры в «подслушке» гимназии.

По словам Мизулиной, ей сообщили, что якобы администрация школы активно пытается «замять эту историю». По информации от подростков, история с издевательствами над девятиклассницей может быть связана с избиением школьницы в Котельниках.

В люберецкой администрации поделились подробностями произошедшего, уточнив, что подростка избили 9 декабря 2024 года. Тогда ученица школы № 2 города Котельники напала на сверстницу из гимназии № 41.