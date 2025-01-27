Мизулина обратится в СК из-за избиения школьницы в Люберцах
В Люберцах ученики гимназии избили сверстницу, сняв издевательства на камеру. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что попросит Следственный комитет России провести проверку по этому факту.
«Подростки устроили самосуд в отношении ученицы 9-го класса: сначала заставили встать на колени и извиниться, после чего избили и потребовали снять одежду», — написала Мизулина.
Подростки сняли издевательства над школьницей на видео, распространив позже кадры в «подслушке» гимназии.
По словам Мизулиной, ей сообщили, что якобы администрация школы активно пытается «замять эту историю». По информации от подростков, история с издевательствами над девятиклассницей может быть связана с избиением школьницы в Котельниках.
В люберецкой администрации поделились подробностями произошедшего, уточнив, что подростка избили 9 декабря 2024 года. Тогда ученица школы № 2 города Котельники напала на сверстницу из гимназии № 41.