Путин дал поручения по спасательным работам в Керченском проливе

Путин выслушал доклады Куренкова, Савельева и Козлова по ЧП в Керченском проливе

Президент Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе после ЧП с двумя танкерами. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства поручил создать рабочую группу по ликвидации последствий происшествия, ее возглавит вице-премьер Виталий Савельев.

«Владимир Путин выслушал доклады вице-премьера Виталия Савельева, главы МЧС Александра Куренкова и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова в связи с посадкой на мель двух танкеров в Керченском проливе», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что Путин дал поручения по организации спасательных работ.

«Рабочая группа займется ликвидацией последствий разлива топлива и организацией спасательных работ», — добавил он.

В воскресенье в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». В результате ЧП произошел разлив топлива в Черное море.