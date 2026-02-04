Миронов объяснил, кто должен отвечать за нападения в школах
Депутат Миронов: бабушки-вахтерши не должны отвечать за ЧП в школах
Ответственность за ЧП в школах должны нести администрация учебных заведений и руководство ЧОП. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя нападение восьмиклассницы в Красноярске.
Местная школа заключила договор на охрану почти на 15 миллионов рублей, но рамки металлодетектора не работали, а на посту посменно работали две пенсионерки.
«Ответственность за таки ЧП должны, безусловно, нести администрация школ и руководство ЧОП, если с ней заключен договор на оказание услуг в области безопасности. Но уж никак не бабушки-вахтерши, которых насажают на входе для вида! Делать из них крайних — последнее дело!» — подчеркнул парламентарий.
Следствие должно выяснить, в чьи карманы утекли бюджетные деньги. Наказывать за это нужно не как за рядовое хищение, а как за преступление с отягчающими обстоятельствами.
Ведь это напрямую касается жизни и здоровья детей! Отдельную ответственность должны нести и чиновники местных отделов образования, которые должны выделять средства на охрану школ. Но либо выделяют копейки, либо выделяют их только на бумаге.
Сергей Миронов
Фракция «Справедливая Россия» подготовит изменения в Административный и Уголовный кодекс. К охране необходимо предъявляться четкие требования.
«Ранее мы предлагали привлекать к охране школ Росгвардию, но инициатива была отклонена. Хорошо, давайте создадим систему, которая установит жесткие требования к возрасту и образованию охранников, введет специальную подготовку по психологии, первой помощи и действиям в ЧС, а также обеспечит регулярную аттестацию и психологическое тестирование. Охранники должны получить реальные полномочия для защиты детей в экстренных ситуациях», — сказал депутат.
По его словам, к разработке такой программы нужно привлечь Минпросвещения, МВД, Росгвардию и экспертов.