Миронов объяснил, кто должен отвечать за нападения в школах

Ответственность за ЧП в школах должны нести администрация учебных заведений и руководство ЧОП. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя нападение восьмиклассницы в Красноярске.

Местная школа заключила договор на охрану почти на 15 миллионов рублей, но рамки металлодетектора не работали, а на посту посменно работали две пенсионерки.

«Ответственность за таки ЧП должны, безусловно, нести администрация школ и руководство ЧОП, если с ней заключен договор на оказание услуг в области безопасности. Но уж никак не бабушки-вахтерши, которых насажают на входе для вида! Делать из них крайних — последнее дело!» — подчеркнул парламентарий.

Следствие должно выяснить, в чьи карманы утекли бюджетные деньги. Наказывать за это нужно не как за рядовое хищение, а как за преступление с отягчающими обстоятельствами.