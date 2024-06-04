Три человека пострадали после атаки дрона ВСУ на автобус в Шебекине

Гладков: в Шебекине при обстреле служебного автобуса пострадали три человека

Украинские боевики атаковали в Шебекине служебный автобус с сотрудниками сельхозпредприятия. В результате взрыва ранения получили три женщины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У одной женщины осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй — осколочное ранение правого бедра. Третья пострадавшая покинула место происшествия, но, добравшись домой, почувствовала ухудшение состояния», — написал он.

По предварительным данным, у женщины сотрясение головного мозга и контузия. Скорая помощь доставила ее в больницу № 2 города Белгорода. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

У транспортного средства в результате взрыва пробило крышу и выбило стекла. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Днем 4 июня украинские БПЛА дважды атаковали в Шебекине грузовик. Водителя машины госпитализировали.