Мирный житель погиб в Каховке в результате обстрела ВСУ | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 21:11 Мирный житель погиб в Каховке в результате обстрела ВСУ Сальдо: в результате обстрела ВСУ в Каховке погиб мирный житель РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли жилой район в Каховке Херсонской области. В результате обстрела погиб мирный житель, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В Каховке снаряд киевских террористов прилетел прямо в частный дом. Из-за теракта погиб один человек, еще два получили ранения средней степени тяжести и попали в больницу», — написал губернатор.

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Сальдо добавил, что ВСУ также обстреляли Горностаевку. В результате обстрела повреждены три частных дома, жители населенного пункта не пострадали.

Каховка в Херсконской области часто попадает под обстрел ВСУ. Утром 26 апреля украинская армия выпустила по населенному пункту 12 мин из 120-миллиметровых минометов. В результате атаки погиб человек.

На прошлой неделе ВСУ также обстреляли Каховку. В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения.