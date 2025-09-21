Мирный житель погиб из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в результате атак украинских дронов погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале .

По его словам, трагедия произошла в поселке Ракитное, где удар FPV-дрона привел к гибели местного жителя. В селе Салтыково дрон атаковал трактор, работавший в поле. Пострадавшего мужчину с осколочными ранениями доставили в Октябрьскую районную больницу, техника получила повреждения.

Гладков отметил, что еще один дрон ударил по территории фермерского хозяйства в селе Варваровка. В результате пострадали трое человек — мужчина и две женщины. Их также доставили в Октябрьскую больницу, где оказали первую помощь. Позже пострадавших планируют перевести в медучреждения Белгорода.

